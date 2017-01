Adolescente é morto a facadas por rival durante briga

Jean Ferreira Pena, 16, foi morto durante uma briga no bairro Donga Michiles, localizado em Maués (a 276 km de Manaus). De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito de cometer o crime é um outro adolescente, de 17 anos. Os dois envolvidos eram conhecidos na área por participar de brigas de gangue e tinham uma rixa.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Rafael Schimidt, Jean teria tentado desferir golpes de facas contra o suspeito, mas acabou sendo atingido com uma garrafada por uma terceira pessoa, não identificada. O adolescente aproveitou e golpeou a vítima que morreu na hora.

Ainda segundo Schimidt, membros da gangue da vítima tentaram incendiar a casa da mãe do adolescente de 17 anos. O grupo jogou pedras e garrafas contendo gasolina, mas não pegou fogo. Antes da polícia chegar no local, os suspeitos conseguiram fugir.

O crime ocorreu no domingo (22) e, desde então, as investigações em torno do caso continuam em processo.

Manoela Moura

EM TEMPO