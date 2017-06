Adolescente é espancado até a morte ao defender amigo na Zona Norte

O adolescente Gustavo Henrique Marques de Oliveira, de 16 anos, foi morto após ser esfaqueado e agredido a pauladas e a pedradas por um grupo de pessoas. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (18), na rua Brilho do Sol, comunidade Raio do Sol, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de uma tia do adolescente, que preferiu não se identificar, Gustavo foi morto ao tentar defender um amigo que estava sendo agredido por “boqueiros” da área. Segundo ela, o amigo da vítima, que não foi identificado, teria sido abordado pelos criminosos que queriam saber o nome do autor de um roubo ocorrido no local. O garoto teria falado que não sabia. Os suspeitos não se deram por satisfeitos com a resposta e começaram a agredi-lo.

Ao tentar defender o amigo, Gustavo foi atingido com várias pauladas, pedradas e uma facada nas costas. Durante a agressão, o amigo do adolescente conseguiu fugir e deixou Gustavo para trás. O adolescente foi agredido até a morte.

“Eles agrediram ele até com televisão. Após as pauladas, eles o esfaquearam e jogaram uma televisão nele. O rosto dele ficou desfigurado. Fizeram uma maldade muito grande com o meu sobrinho”, contou a tia do adolescente, que disse desconhecer se o jovem era usuário de drogas.

Após a agressão, os criminosos fugiram e deixaram o corpo do adolescente jogado no meio da rua. A tia de Gustavo acrescentou que o rapaz era tranquilo e não gostava de confusão.

Mara Magalhães

Com informações de Ana Sena