Adolescente é espancado após arrastão no Lírio do Vale

Por volta das 20h da noite deste domingo (26), um adolescente de 17 anos foi espancado por moradores do Lírio do Vale, após cometer uma série de assaltos no bairro da Zona Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, o adolescente e outros dois suspeitos abordaram dois homens que estavam caminhando na rua Santanópolis. As vítimas reagiram ao assalto e conseguiram deter o adolescente antes que ele conseguisse entrar no veículo onde os comparsas fugiram, um Palio de cor vermelha, duas portas, e placas não identificadas.

“Um deles ainda tentou atirar nas vítimas, mas a arma falhou por duas vezes. Como o carro só tinha duas portas, no desespero o comparsa entrou e não esperou pelo adolescente”, relatou uma testemunha que preferiu não se identificar.

Pessoas que passavam pela rua ficaram revoltadas e agrediram o adolescente. Uma equipe da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e levaram o adolescente em uma viatura até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Alvorada.

Os policiais ainda realizaram buscas pelo bairro, mas não conseguiram localizar os outros dois suspeitos, que ainda levaram a carteira e o celular de uma das vítimas do assalto.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. De acordo com a polícia, outras vítimas dos assaltos são aguardadas na delegacia para prestar queixa.

Depois de ser atendido na unidade de saúde o adolescente foi encaminhado para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Daniel Landazuri

EM TEMPO