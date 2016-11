Adolescente é encontrado morto com quatro tiros no Jorge Teixeira; suspeitos seguem foragidos

Um adolescente, identificado apenas como ‘Pequeno’, foi executado com quatro tiros, na tarde desta quarta-feira (16), na rua P, conjunto Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, os suspeitos fugiram após o crime. A vítima é suspeita de cometer diversos assaltos em residências.

De acordo com informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o rapaz estava na garupa de uma motocicleta, modelo e placa não identificados, momentos antes de ser atingido. Denunciantes contaram que dois homens, não identificados, trouxeram o jovem na garupa da moto e disseram para ele correr.

Após obedecer a ordem dos suspeitos e descer da motocicleta, ‘Pequeno’ ainda tentou se esconder em uma residência, mas não conseguiu pular o muro e foi atingido. Os disparos atingiram os braços, a cabeça e a nuca.

Peritos do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) informaram que o jovem aparentava idade entre 13 e 15 anos. No local, policiais também encontraram um estojo com projéteis de pistola calibre 380. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o crime.

Portal EM TEMPO

Com informações de Luís Henrique Oliveira