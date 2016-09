Adolescente é detido por furtar e adulterar motocicleta

Um adolescente de 16 anos foi detido por furtar e adulterar uma motocicleta. A apreensão ocorreu na manhã desta quarta-feira (14), no loteamento Jardim Mauá, no bairro Mauazinho, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Elizabeth de Paula, a apreensão do adolescente ocorreu após ele ser denunciado por outro adolescente, de 17 anos, que foi apreendido no dia 7 de setembro pela prática de ato infracional, crimes de adulteração e furto qualificado. Em depoimento na delegacia, o primeiro adolescente preso declarou que ele e o amigo de 16 anos, estariam envolvidos em furtos e adulteração de placas de veículos.

“Nossa equipe de investigação foi até a casa do adolescente denunciado pelo colega, um imóvel situado no loteamento Jardim Mauá, para averiguar a informação. No local a equipe encontrou uma motocicleta modelo Pop 100 de cor preta e placa JXM-5612, que estava com ligação direta. Em depoimento o adolescente confessou ter furtado a motocicleta e ter raspado a numeração de série no motor do veículo para que não pudesse ser identificado”, explicou a delegada Elizabeth de Paula.

O adolescente responderá pela prática de ato infracional análogo aos crimes de furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi conduzido à Deaai, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Com informações de assessoria