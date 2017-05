Adolescente é baleada durante perseguição a ladrões de cervejas em Manaus

Três homens, identificados como Edílson da Silva Ferreira, 20, Francisley Oliveira dos Santos, 34, e Moacyr Teixeira da Silva, 37, foram presos após assaltar uma distribuidora, um caminhão de bebidas e uma empresa particular, na tarde desta segunda-feira (15). Os três foram presos por policiais da Rocam na rua Labrea, bairro Terra Nova, Zona Norte, após troca de tiros. Uma jovem, possivelmente menor de idade, foi atingida por uma bala perdida e levada para um dos hospitais da cidade.

Com eles também foram apreendidos dois revólveres calibre 38, mais três celulares e os produtos de outros roubos. A sequência de crimes começou com uma assalto a uma distribuidora de bebidas, situada na avenida Dublin, conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto.

Segundo o dono do estabelecimento, Luan Aquino, eles entraram no estabelecimento e roubaram três caixas de cerveja. Eles não conseguiram levar dinheiro e fugiram em um carro modelo Gol, cor vermelha, placa PHB 3818.

“Eles entraram na distribuidora às 12h16 e levaram as cervejas. Na hora só vi três deles, mas os policiais falaram que eram quatro ” contou.

Depois de fugirem, os quatro homens ainda assaltaram um caminhão de bebidas e conseguiram levar mais caixas de cervejas.

De acordo com o cabo Cleuter Sá, da Rocam, os policias já tinham conhecimento dos roubos e receberam a informação de que o veículo estaria estacionado no Igarapé do Passarinho.

“Quando chegamos lá, o carro já estava com marcas de tiros. Isso foi um resultado de um tiroteio no local, que deixou uma pessoa ferida. Depois fizemos uma incursão pelas matas das proximidades até acharmos eles” disse o militar, que negou que a troca de tiros foi com a Rocam.

Os policias conseguiram chegar em uma residência na rua Lábrea, bairro Terra Nova, onde os quatro estavam escondidos. Durante a ação, entretanto, um deles conseguiu fugir levando uma arma de fogo.

As bebidas e o carro usado no roubo, assim como o trio de assaltantes, foram encaminhados para o 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. A jovem, que não teve o nome revelado, foi levada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Não há informações sobre o seu estado de saúde

Laize Minelli

EM TEMPO