Adolescente é assassinado enquanto conversava com namorada no Mutirão

O estudante Miqueias Max Souza de Souza, de 16 anos, foi assassinado com cinco tiros na noite desta terça-feira (30), em frente à casa onde morava com o pai, na rua 10 do bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus. Miqueias conversava com a namorada, de 18 anos, que não teve o nome divulgado, quando o crime aconteceu.

De acordo com familiares da vítima, dois homens em um carro modelo Gol, de cor vermelha e placa não identificada, passaram pela rua onde o adolescente estava e fizeram disparos em direção ao casal. A menina se jogou para se proteger dos tiros e não foi atingida.

“O homem que estava no banco do passageiro que deu os tiros. Meu filho tinha acabado de sair para colocar o lixo para fora, ele aproveitou e foi na casa da namorada, que fica na mesma rua. Os dois ficaram conversando, sentados em frente à casa do pai dele, quando apareceu esse carro atirando neles”, contou a mãe do adolescente que pediu para não ter o nome divulgado.

Segundo testemunhas, depois dos disparos a namorada de Miqueias correu para dentro da casa do adolescente para pedir ajuda. Ao todo, cinco tiros atingiram o adolescente no abdômen, cabeça, braço direito e ombro. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda de acordo com testemunhas, um sujeito conhecido como “Negão” também era alvo dos criminosos, mas fugiu pulando um muro e se livrou dos disparos.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados. Apenas algumas características do grupo foram informadas pelas testemunhas.

“Sabemos que o motorista do carro estava de camisa branca e o passageiro de camiseta listrada. Vamos solicitar imagens de câmeras de segurança que existem em algumas casas onde o carro passou para tentar identificar esses assassinos”, disse a mãe do adolescente, que sabe que o filho era usuário de drogas e há dois meses tentava largar o vício.

O caso foi registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO