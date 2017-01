Adolescente é apreendido por suspeita de matar autônomo no Novo Aleixo

O autônomo Ricardo Corrêa Bruno, 28, foi morto com quatro tiros na noite desta quarta-feira (12), na rua Jordão, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Um adolescente de 16 anos e mais dois homens, ainda não identificados, são suspeitos de cometerem o crime. De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas, o que pode ter motivado o assassinato.

Testemunhas relataram que o autônomo saiu de casa com a namorada e foram até uma lanchonete. Quando estavam chegando no local, eles foram surpreendidos pelos três suspeitos, que chegaram andando e armados. Em seguida, o adolescente efetuou os quatro disparos que atingiram o peito e as costas de Ricardo.

Ainda segundo testemunhas, a namorada do autônomo, que estava ao lado dele, não foi baleada e conseguiu acionar a polícia. Os dois homens conseguiram fugir correndo. No entanto, o adolescente, ao tentar sair do local pulando um muro, acabou quebrando o pé e foi capturado pelos policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O adolescente foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste, onde recebeu atendimento médico e segue internado. Ainda no local, ele foi ouvido pela delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), e está sob a guarda da Polícia Militar (PM).

Ao receber alta médica, o adolescente, que foi autuado pelo ato infracional de homicídio, será levado ao centro de detenção para menores infratores. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ana Sena

EM TEMPO