Adolescente é apreendido por estuprar prima de 11 anos

Um adolescente foi apreendido, na manhã desta terça-feira (23), por policiais da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), após ser acusado de manter relações sexuais com uma prima, de 11 anos. O fato teria acontecido no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada titular, Elizabeth de Paula, os crimes teriam ocorrido em agosto de 2016, em um conjunto habitacional. Os abusos chegaram ao ponto do adolescente manter conjunção anal com a vítima.

“Localizamos o menor infrator e, após isso, fomos até a residência da mãe dele, no bairro Redenção, acompanhando o adolescente. Em seguida, nos deslocamos até a casa da avó dele, no bairro Santa Etelvina, onde ele mora, onde buscamos os documentos pessoais dele”, explicou a delegada.

Os procedimentos cartorários foram realizados na Deaai. Ao término, o adolescente será conduzido ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, no bairro Alvorada, Zona Centro Oeste de Manaus.

Raphael Sampaio

Com informações da Assessoria

EM TEMPO