Adolescente é apreendido por espancar idosa de 85 anos, o filho dela e um rapaz autista em Iranduba

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta sexta-feira (21), por envolvimento no roubo e espancamento de Maria do Socorro Castro, 85, e dos filhos dela, Raimundo Castro, 65, e Daniel Almeida, 21, ocorrido no dia 6 de julho, no município de Iranduba (distante 27 km em linha reta da capital).

De acordo com o delegado Antônio Chicre Neto, o adolescente infrator foi interceptado na residência dele, na Rua Codajás, bairro Mutirão, em Iranduba. A polícia cumpriu um mandado de apreensão expedido nesta semana pelo juiz da Comarca daquele município, Carlos Augusto Jardim da Silva.

“As investigações apontaram ele e um outro adolescente de 17 anos, que está foragido, como autores do crime”, informou o delegado.

O crime aconteceu durante a madrugada, na residência da vítima, localizada na Avenida Rio Negro, bairro Alto, naquele município. “Os adolescentes arrombaram a janela da parte de traz da casa com picareta. Entraram na residência e agiram com muita violência, espancando os filhos da idosa, um senhor de 65 anos e mais um rapaz de 21 anos, que é deficiente, e, ainda tentaram estuprar a senhora”, disse.

O delegado da 31ª DIP explicou que, depois da sessão de espancamento, os dois adolescentes levaram um aparelho de televisão de 65 polegadas da residência da vítima, que foi recuperada pela polícia.

“Desde o dia do crime estamos investigando e o trabalho apontou os adolescentes. Pedimos as apreensões e foi decretada no início da semana. Conseguimos prende um dele e o outro está foragido”.

O adolescente foi encaminhado ao hospital de Iranduba, onde passou por exame de corpo de delito. Na 31ª DIP, o investigado foi autuado pelo ato infracional de invasão de domicílio, roubo, lesão corporal e tentativa de estupro. A partir de agora, o adolescente infrator ficará à disposição da Vara da Infância e da Juventude Criminal.

Com informações da assessoria