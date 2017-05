Adolescente é apreendido em Manaus com drogas e dinheiro falso

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com diversas porções de drogas e dinheiro falso em uma residência no beco Paysandu, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, na noite desta segunda-feira (29). No local, a Polícia ainda encontrou duas motocicletas roubadas, além de peças de veículos.

O rapaz foi detido, após policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), receberem uma denúncia de que uma motocicleta roubada na noite de ontem, estaria no local.

Ao chegar à residência, a equipe policial encontrou a moto do denunciante e outra motocicleta roubada. Além de sete porções de oxi, havia também no local, uma porção grande de maconha, balança digital, pistola simulacro e R$380 em notas falsas.

Ainda de acordo com os policias da 3ª Cicom, outros dois homens que estavam no segundo andar da casa conseguiram fugir no momento da revista.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde deve aguardar os procedimentos cabíveis.