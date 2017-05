Adolescente é apreendido com mais de 60 trouxinhas de drogas na Zona Norte

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta terça-feira, por envolvimento com o tráfico de drogas. O fato ocorreu na rua 18, bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Mac Donald, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências em torno do caso foram iniciadas após o recebimento de informações, revelando que rapazes estariam comercializando entorpecentes em via pública, no bairro Alfredo Nascimento. A equipe do 6º DIP montou campana no lugar indicado e observou a movimentação na área.

“Observamos o adolescente receber substâncias ilícitas e o monitoramos até chegar na casa onde morava. Durante revista realizada no terreno do imóvel apreendemos 37 trouxinhas de maconha do tipo skunk, 27 trouxinhas de oxi, duas pedras de oxi e uma balança de precisão”, explicou a autoridade policial.

O menor infrator foi conduzido até a unidade policial, onde foi constatado, em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que ele já responde por ato infracional análogo ao crime de roubo. Ao término dos procedimentos legais no 6º DIP o adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão adotadas as medidas cabíveis.

