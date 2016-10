Adolescente é apreendido com drogas na Zona Leste

Um adolescente, de 17 anos, envolvido com o tráfico de drogas na Zona Leste, foi apreendido na manhã desta sábado (1º), por volta das 11h30, na comunidade Cidade Leste, bairro Gilberto Mestrinho.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o menor foi detido durante um patrulhamento de rotina, realizado por policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) naquela região da cidade.

Ainda segundo as informações, o jovem estava sentado na escada de uma residência e, quando notou a presença da viatura policial, ficou nervoso e modificou o comportamento. Na ocasião, os policiais realizaram a abordagem e encontraram no bolso da bermuda do suspeito dez trouxinhas de substância entorpecente com características de maconha.

O rapaz foi conduzido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde os procedimentos cabíveis serão aplicados.

Por equipe EM TEMPO Online