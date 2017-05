Adolescente é apreendido com drogas e colete balístico no Jorge Teixeira

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na tarde desta quinta-feira (25), por policiais militares da Rocam, após denúncia anônima informando que em uma residência, situada na rua Danani, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, um jovem comercializava entorpecentes.

Ao chegar no local informado, os PMs localizaram o jovem, conhecido na região como “Banana”, sentado em frente à uma casa, do tipo kitnet. Após abordagem, os policiais encontraram uma porção de oxi com o adolescente. “Durante revista na residência a equipe encontrou mais entorpecentes e os outros objetos”, informou o capitão Renan Carvalho, da Rocam.

Com o adolescente a polícia apreendeu nove porções de oxi, oito de pasta base, duas balanças de precisão e um caderno com anotações do tráfico. “Na ocasião, apreendemos ainda um colete balístico”, acrescentou Carvalho.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Raphael Sampaio

EM TEMPO