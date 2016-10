Adolescente é apreendido após participar de assalto a coletivo no Cidade de Deus

Um adolescente de 17 anos foi aprendido na noite dessa quarta-feira (19), por volta das 20h40, após assaltar um ônibus do transporte público da linha 560. O fato ocorreu na rua Nossa Senhora do Sameiro, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O) registrado no 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o adolescente e mais outros dois homens ainda não identificados, entraram no coletivo, sendo dois usando armas de brinquedo, anunciaram o assalto.

Após cometerem o roubo, o trio saiu do coletivo. Nesse momento, policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam em patrulhamento pelo local, foram acionados por populares que presenciaram a ação, informando as características dos assaltantes.

Durantes as buscas, os policiais conseguiram encontrar somente o adolescente. Com ele foram apreendidos dois celulares. Os outros suspeitos não foram localizados.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para efetivação dos procedimentos legais cabíveis.

