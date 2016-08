Adolescente é apreendido após atirar, acidentalmente, na perna da namorada, na Zona Norte de Manaus

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada desta segunda-feira (29), por volta das 1h, após atirar acidentalmente contra sua namorada, de 13 anos. O fato ocorreu na rua Arminda Moura, loteamento Mundo Novo, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava na casa do namorando e foi atingida com um tiro na perna direita no momento que o jovem estava manuseando uma espingarda de calibre 20.

A jovem foi socorrida pelo próprio namorado e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Correa, mas, de lá foi encaminhada para o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da cidade.

Quando chegou no HPS João Lucio, o jovem foi detido pelo pela Polícia Militar. Ele foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da cidade. Para a polícia, o rapaz disse que o tiro foi acidental.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam), para saber o estado de saúde da adolescente e aguarda a resposta.

Por equipe EM TEMPO Online