Adolescente denunciado por estuprar a própria irmã é apreendido pela polícia

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), sob o comando da delegada titular da unidade policial, Elizabeth de Paula, cumpriu na manhã desta quarta-feira (7), por volta das 10h, mandado de busca e apreensão por estupro de vulnerável em nome de um adolescente de 16 anos. O adolescente foi apreendido na casa onde morava, situada na terceira etapa do bairro São José, zona Leste da capital.

De acordo com a autoridade policial, o crime ocorreu no dia 19 de abril de 2016, na antiga casa onde ele residia, localizada no bairro Cidade de Deus, zona Norte da cidade. A ordem judicial foi expedida no dia 17 de maio deste ano, pela juíza Tânia Mara Granito, do Juizado da Infância e da Juventude Infracional (JIJI).

“Quando cometeu o crime, o infrator tinha 15 anos. Ele teria mantido relação sexual com a irmã, na época com doze anos. O adolescente estava respondendo em liberdade, porém se mudou e não comunicou a Justiça. Então o mandado foi expedido e a equipe localizou a filha da ex-mulher do pai do adolescente. A partir dela conseguimos chegar até o menor infrator”, explicou Elizabeth de Paula.

O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis na Deaai, ele será encaminhado ao JIJI, na Rua Desembargador João Machado, primeira etapa do bairro Alvorada, zona Centro-Oeste.

