Adolescente de 17 anos é morto a tiros após perseguir assaltantes na Colônia Terra Nova

Rapaz de 17 anos é morto ao perseguir assaltantes que o roubaram. O autônomo Thalles Josafa da Silva Furtado foi morto com três tiros na manhã desta terça-feira (8), após ter realizado a perseguição. O assalto ocorreu minutos antes, na residência da vítima que também funcionava como assistência técnica de celular, na rua São Miguel, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. No momento do assalto, a vítima estava acompanhada pelo pai.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas morreu uma hora depois. Conforme a polícia, os assaltantes fugiram levando uma motocicleta de Thalles, modelo Honda vermelha e placa JWO 9282, além de um celular pertencente à mãe da vítima.

De acordo com o tenente Fábio Costa, da 18a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Thalles e o pai dele, o comerciante Sidney Sá da Silva, estavam saindo de casa para trabalhar, quando quatro homens não identificados, se aproximaram e anunciaram o assalto. Os criminosos entraram na casa e, em seguida, exigiram que as vítimas os levassem até o cofre na casa. Ao afirmarem que não havia cofre, os assaltantes roubaram a motocicleta de Thalles, além da bolsa com celular da mãe do autônomo.

“A vítima e o pai dele então saíram atrás dos assaltantes. Quando os criminosos perceberam que estavam sendo perseguidos pelas vítimas, um dos homens desceu da moto e efetuou três disparos contra o veículo das vítimas, que ainda tentaram se abaixar, mas Thalles foi alvejado com os três disparos nas costas”, relatou

O tenente informou ainda que os suspeitos fugiram sem ser identificados. “Acreditamos que os assaltantes já vinham planejando esse crime há algum tempo e conheciam o local. Alguém deve ter passado a ‘fita’ para eles que na loja havia dinheiro”, informou Costa.

À Polícia Civil, o pai de Thalles contou que, após o filho ser baleado, ele chegou a gritar pedindo socorro dos vizinhos, mas ninguém apareceu. O jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Thalles não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar fez ronda pelo local para tentar localizar os criminosos e também tentam rastreamento do celular roubado da mãe da vítima, mas até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como latrocínio (roubo seguido de morte).

