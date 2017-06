Adolescente de 17 anos é assassinado com 4 tiros na Zona Norte

O adolescente conversava com um grupo de amigos quando foi abordado pelo assassino que estava em uma moto | Daniel Landazuri

O adolescente Arthur Santos Rocha, conhecido como “Bidu”, de 17 anos, foi morto com quatro tiros por volta das 20h30 desta quinta-feira (29), na avenida Ticuna, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

“Conversávamos muito e ele sempre me dizia que não era envolvido com coisa errada”

De acordo com os familiares da vítima, o jovem conversava com um grupo de amigos quando um homem chegou em uma motocicleta, de características não informadas, chamou a vítima pelo apelido e, após conversar com o adolescente, fez os disparos e fugiu sem ser identificado.

“Os dois conversaram rápido, parecia que o Arthur conhecia o homem. Mas não sabemos quem era e nem porque fez isso com ele”, lamentou a mãe da vítima, a doméstica Silvia Pinto, de 52 anos.

Amigos e vizinhos socorreram o adolescente e levaram o rapaz até o SPA do Galiléia, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 21h.

A família informou que desconhecia o envolvimento do adolescente com o tráfico de drogas.

“Ele gostava de sair com os amigos, sabíamos que ele bebia, mas nunca contou se estava recebendo ameaças. Conversávamos muito e ele sempre me pedia pra ficar tranquila porque ele não tinha envolvimento com coisa errada”, contou a mãe.

