Adolescente de 16 anos mata marido com tiro de espingarda no Lago de Anamã

O casal teria saído com os cunhados para caçar no interior de uma canoa (a imagem não corresponde ao local exato do crime) – Divulgação



Uma adolescente de 16 anos está sendo procurada pela Polícia, após assassinar o marido, um rapaz identificado como Elivelton da Silva Avelino, de 18 anos. O crime ocorreu na tarde deste domingo (20), por volta das 17h, no Lago de Anamã, comunidade Novo Brasil, Zona Rural do município de Anamã, distante a 165 quilômetros de Manaus.

Segundo testemunhas, o casal teria saído com os cunhados para caçar no interior de uma canoa, quando de forma inesperada a adolescente pegou uma espingarda, calibre 20, e encostou na cabeça do marido dela e efetuou o disparo.

De acordo com o delegado Caio Bruno, titular da 81ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os familiares informaram que não estava havendo briga entre o casal durante a viagem, o motivo do crime é desconhecido. A adolescente fugiu após atirar na vítima.

O caso está sendo investigado pela 81ª (DIP), com o apoio da Policia Militar de Anamã.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

