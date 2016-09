Adolescente de 16 anos está desaparecida em Manaus

Joelly Rabelo de Morais, 16, está desaparecida desde às 22h30 desta segunda-feira (19). A garota reside na avenida Silves, nº 1371, no bairro da Raiz, na Zona Sul de Manaus e é estudante da escola Estadual Dorval Porto, que fica localizada no bairro do São Lázaro, na Zona Sul.

A mãe da adolescente, a recepcionista Sira Andrade Rabelo, 36, disse que a filha saiu de casa após uma discussão. A adolescente se irritou com as perguntas da mãe sobre onde estava, gritou e fugiu de casa trajando camiseta e bermuda preta e sandálias rosa.

“Ela possui um metro e 70 centímetros de altura e deve estar próximo a Betânia. Ela têm muitas ‘amigas’ por lá. Já registramos as queixas na Polícia. Mas também me ligaram dizendo que viram ela para o rumo do bairro da Ceasa”, afirmou a mãe da jovem.

Sira fez questão de deixar um apelo: “Minha filha volte para casa, pois nossa família está completamente desesperada por causa da sua ausência. Por favor repense no que você fez”, apelou a mãe da adolescente, que tem a última publicação no Facebook registrada no dia 31 de agosto.

Policiais do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP) fizeram buscas pela garota nas adjacências do bairro da Betânia. A mãe deu entrada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na Zona Oeste de Manaus.

Caso surja alguma informação sobre o paradeiro de Joelly Rabelo de Morais, os telefones para contato com Sira são (92) 98182-2283 e (92) 99297-2544.

Por João Paulo Oliveira