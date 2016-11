Adolescente de 16 anos é suspeito de matar pai com facada no peito após discussão

Leôncio Oliveira de Melo, 49, morreu após ser esfaqueado com um golpe no peito nesta quinta-feira (17). O crime aconteceu durante o almoço, na residência onde residia com a família, localizada na esquina das avenidas Sumaúma com Tenente Roxana Bonessi (antiga Igarapé do Passarinho), bairro Monte Pascoal, Zona Norte de Manaus. O principal suspeito de cometer o crime é o filho da vítima, um adolescente de 16 anos que fugiu após o ocorrido.

Segundo informações da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o filho questionou Leôncio sobre o dinheiro proveniente de uma venda de um imóvel da família. Entretanto, a vítima se recusou a dar o dinheiro para o adolescente – que o acertou com uma faca no coração.

A mulher da vítima, Maria de Lourdes Arantes Viana, 49, desmente a versão policial e afirma que o filho resolveu se vingar do pai porque foi agredido. A agressão teria ocorrido após Leôncio descobrir que o adolescente era usuário de drogas.

Leôncio chegou a ser encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Eliameme Rodrigues Mady, mas não resistiu e morreu. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Portal EM TEMPO