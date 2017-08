Adolescente de 16 anos é executada e família aponta ex-companheiro como mandante

Para família da estudante, o assassinato na jovem foi encomendado pelo ex-companheiro – Divulgação

Em um possível crime passional, a estudante Jaciara Dourado Soares, 36, foi executada com seis tiros, por volta das 17h de sábado (5), quando voltava de um balneário com amigos. O crime ocorreu na rua Antenor Cavalcante, bairro Zumbi 2, Zona Leste. O crime foi cometido por homens que estavam em um veículo, modelo Pálio, de cor azul e placa não reconhecida. Jaciara foi alvejada com seis tiros na cabeça, peito e braços.

Para família da estudante, o assassinato foi encomendado pelo ex-companheiro de Jaciara, identificado como Leonardo Ribeiro, que é envolvido com o tráfico de drogas no bairro. Ele não aceitava o fim do relacionamento, que ocorreu há quatro meses. No entanto, amigos próximos de Jaciara afirmam que ela foi morta por engano, uma vez que acreditavam que a estudante tinha encomendado o assassinato de um amigo, morto na última quarta-feira (2), no bairro.

Segundo o pai da estudante, o industriário Izônio de Souza, 48, Jaciara manteve um relacionamento conturbado com Leonardo há alguns anos, onde o suspeito já tinha tentado matar a jovem três vezes. Ele a espancava com frequência.

“Eles moravam juntos há algum tempo, ele batia muito nela e tentou tirar a vida dela várias vezes. Tentou jogar ela da laje da casa onde moravam, além de tentar esganá-la e agredi-la quase todos os dias. Ela (Jaciara) era muito fechada, não se abria com a família. Quando eles terminaram, ela voltou para casa, mas não contou nada. Sabemos que ela terminou porque se cansou de apanhar”, informou.

O pai da vítima disse ainda que os familiares acreditam que Leonardo encomendou o assassinato.

“Só ele tinha motivos para matar minha filha. Ele tinha um sentimento doentio por ela. Como ele é envolvido com o tráfico, ele tinha meios para mandar fazer isso”.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como crime passional.

Versão de amigos

Conforme uma testemunha, que estava ao lado de Jaciara quando ela foi assassinada e não quis se identificar por temer represálias, a vítima e mais três amigos estavam em um ponto de ônibus, quando o veículo com os atiradores passou três vezes no local. Na terceira vez, um homem alto, moreno e magro desceu do banco do carona e atirou em Jaciara. Nenhum amigo da estudante foi ferido e os criminosos fugiram em seguida.

“Nós estávamos na área de um traficante e os comparsas dele estavam desconfiados da Jaciara, pois pensavam que ela tinha sido mandante do assassinato de outro criminoso de lá, mas não era ela. Confundiram ela com uma mulher loira, pois a Jaciara já tinha sido loira. Mataram ela por conta disso e não pelo ex-namorado”, disse o amigo.

