Adolescente de 15 anos é pega com sete tabletes de maconha no aeroporto

Na noite desta terça-feira (23) uma adolescente de 15 anos foi apreendida pela Polícia Federal com sete tabletes de maconha dentro de uma mala, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a PF, a abordagem foi feita após a triagem das malas durante a inspeção do raio-x. A adolescente foi detida dentro de um avião que tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai). Em depoimento a jovem informou que receberia a quantia de R$ 1.500 para transportar a droga, com a menor ainda foi apreendido o valor de R$ 132, que serviria como auxílio para alimentação e transporte.

Até o início da manhã de desta quarta-feira (24) nenhum responsável pela adolescente compareceu na delegacia. A suspeita está à disposição do Ministério Público e deve seguir para uma audiência na promotoria da vara da infância e da juventude, onde serão decididas quais medidas socioeducativas ela deve sofrer.

Daniel Landazuri

EM TEMPO