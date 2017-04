Adolescente de 15 anos é executado a tiros no João Paulo

O adolescente Jonas Pereira Cavalcante, de 15 anos, foi assassinado com três tiros no início da noite desta terça-feira (11), na rua Crajiru, bairro João Paulo 2, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro homens ainda não identificados se aproximaram do adolescente em duas motocicletas e efetuaram os disparos. As características das motocicletas também não foram divulgadas.

A vítima morreu instantaneamente e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso, trabalha com a possibilidade de acertos de contas.

Ainda segundo policiais da 30ª Cicom, o adolescente era envolvido com o tráfico de drogas e já havia sido apreendido diversas vezes pelos policiais da Companhia.

Perto do local do crime os policiais militares encontraram um porção de maconha.

Daniel Landazuri

EM TEMPO