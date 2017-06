Adolescente de 14 anos é baleada ao reagir assalto na Zona Norte de Manaus

Adolescente foi internada em Hospital-Foto: Daniel Landazuri

Uma adolescente de 14 anos foi baleada no pé esquerdo após reagir a um assalto no início da madrugada desta terça-feira (27). O crime ocorreu no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. A jovem foi socorrida por um mototaxista e levada ao Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico e continua internada na unidade de saúde.

De acordo com os policiais militares que fazem a segurança no hospital, a adolescente foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta, de características não informadas. A vítima retornava para casa, na companhia de uma amiga, quando os suspeitos as pararam e pediram o celular. A jovem não entregou o aparelho e o garupa deu um tiro que acertou o pé. Após o disparo, os assaltantes fugiram e levaram o celular da adolescente.

A amiga da vítima, que não teve o nome divulgado, ainda contou aos policiais que por pouco também não foi atingida, e só não foi roubada porque conseguiu esconder o celular embaixo do braço.

Até o momento desta publicação o caso não havia sido registrado pela Polícia Civil.

Daniel Landazuri

