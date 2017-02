Adolescente de 12 anos desaparece após sair de aniversário no Novo Israel

A estudante, Suanne Jamille Alvez Lourenço, 12, está desaparecida desde o último sábado (11). A adolescente foi vista pela última vez em uma festa de aniversário no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Ela tem cabelos pretos com luzes vermelhas e usa uma franja. Na última vez que foi vista, a jovem vestia uma saia rosa de cintura alta e uma blusa na mesma cor. Esta é a quarta vez que a adolescente desaparece.

De acordo com a avó da jovem, a dona de casa Ana Célia de Oliveira Lourenço, 51, Suanne estava no aniversário e voltaria para casa às 21h, mas não retornou.

“Era por volta das 19h, quando eu deixei ela no local do aniversário. Em uma casa próxima à igreja Deus e Amor. Ela ficou conversando com as amigas e eu disse que voltaria para buscá-la depois. Quando retornei ao local, as amigas dela disseram que ela havia se estressado durante uma conversa e saiu com a desculpa de que estava retornando para casa”, relatou.

Ainda de acordo com Ana, a neta já desapareceu em outras três ocasiões e já existem processos em aberto na Delegacia Especializada em Ordem Polícia e Social (Deops).

“Já registramos Boletim de Ocorrência (B.O), porque ela já fez isso outras vezes, mas sempre é passageiro. Existiam pistas sobre onde ela estaria. Desta vez, eu acredito que seja algo mais sério, pois ninguém sabe informar nada a respeito. Eu estou muito aflita”, disse Ana Lourenço.

A avó da desaparecida revelou ainda que há suspeita de que um vizinho, que não teve o nome revelado, pode estar relacionado com o desaparecido da garota.

“Nas outras vezes que ela desapareceu, ela estava sob a companhia desse rapaz. Acho que eles têm um relacionamento. Inclusive, ele já é investigado nos autos dos processos, que já existem em aberto, e envolvem o mesmo tipo de ocorrência”, confessou a dona de casa.

Quem puder colaborar com informações sobre Suanne pode ligar para os números: (92) 99111-3279, (92) 99495-5524 ou (92) 99202-1310. Todos esses números são de familiares da jovem.

Isac Sharlon

EM TEMPO