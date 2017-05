Adolescente com sinais de embriaguez atropela homem na Rodrigo Otávio

Um homem morreu no local, na madrugada deste domingo (21), após ser atropelado, na avenida Rodrigo Otávio, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Policia, o atropelamento foi causado por um carro modelo Corola, dirigido por um adolescente de 17 anos. Uma passageira do carro, com ferimentos leves, foi encaminhada ao Hospital João Lúcio.

De acordo com o tenente Aguiar da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a suspeita é que o veículo estava em alta velocidade. O motorista apresentou sinais de embriaguez. Após ser apreendido pela Polícia, o adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Ainda segundo a Polícia, depois de atropelar o homem, o carro colidiu com uma mureta e o portão de uma fábrica, sem identificação.

Peritos do Instituto de Criminalística investigam se o motorista dirigia em alta velocidade. No local do acidente, há marcas de pneus no asfalto desde o ponto do atropelamento, até o local onde o carro parou.

O adolescente responderá por ato infracional de homicídio culposo no trânsito. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se o adolescente vai permanecer apreendido até conclusão do caso.

O Corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal. Até o fechamento dessa matéria ainda não havia sido identificado.

Bruna Chagas

EM TEMPO