Adivinhe qual a cidade brasileira tem mais solteiros em busca de casados? Se pensou Manaus, acertou

Em tempos de relacionamentos virtuais, o site Ashley Madison, especializado em encontros extraconjugais, divulgou dados sobre o comportamento dos brasileiros em relações fora do namoro ou casamento. De acordo com a página, muitos solteiros estão cadastrados no site e buscam se relacionar com homens e mulheres casados que também procuram relacionamentos extraconjugais. Segundo o site, a maioria dos homens que se dizem solteiros e buscam relacionamentos com mulheres casadas são de Manaus. Em segundo lugar estão os baianos de Salvador. Para fechar a lista, estão os homens de Fortaleza.

Veja a lista completa:

1-Manaus

2-Salvador

3-Fortaleza

4-Goiânia

5-Brasília

6-São Paulo

7-Belo Horizonte

8-Rio de Janeiro

9-Porto Alegre

10-Curitiba

Mulheres solteiras:

O site também elaborou uma lista para mostar de onde vem as mulheres solteiras inscritas no portal. E se entre os homens das regiões Norte e Nordeste estão no topo da lista, para o sexo feminino o destaque vai para Sao Paulo e Rio de Janeiro, no Sudeste. Em terceiro lugar aparece Brasília. Goiânia, que é a quarta cidade entre os homens, é a última na lista de solteiras que buscam um relacionamento com alguém casado.

Veja também o ranking completo para o sexo feminino:

1-São Paulo

2-Rio de Janeiro

3-Brasília

4-Belo Horizonte

5-Salvador

6-Curitiba

7-Fortaleza

8- Porto Alegre

9-Manaus

10-Goiânia

Líder na infidelidade

Recentemente, o site também divulgou que São Paulo é a cidade da América Latina que mais trai. Segundo os dados do portal, Rio Janeiro é o segundo local com mais casos fora do casamento e Santiago, no Chile, é a terceira.

