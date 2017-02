Aderbal Lana troca Nacional pelo Rio Negro

Aderbal Lana deixou o Nacional Futebol Clube na manhã desta terça-feira (7). Conforme a nota publicada no site oficial do Leão da Vila, o pedido foi feito pelo próprio técnico que, por motivos pessoais, pediu o desligamento de suas funções na equipe.

Horas após o pronunciamento do Nacional, o Atlético Rio Negro postou, em sua página no Facebook, que Adernal confirmou seu retorno ao comando do time do Galo para o Estadual 2017. “Bem-vindo de volta, Mito! Teu lugar é aqui”, diz um trecho da publicação.

Aderbal já passou pelo Rio Negro em 2016. Mas, após alguns meses, retornou para o Nacional no dia 27 dezembro de 2016. Após o retorno, Aderbal comandou a equipe em apenas um jogo: contra o Galvez-AC, pela pré-Copa Verde.

Em nota, o Nacional agradeceu a Aderbal por todos os serviços prestados e desejou sucesso em sua carreira.

EM TEMPO