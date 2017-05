Adepam promove Semana do Defensor Público com palestras

Nos dias 11 e 12 de maio a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Amazonas (Adepam) realiza a Semana do Defensor Público, abordando o tema Família Afetiva, assunto da Campanha Nacional deste ano. O evento será realizado no auditório Senador João Bosco Ramos de Lima, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, às 14h.

A proposta do encontro é debater com acadêmicos e profissionais da área jurídica assuntos como Novas Atuações de Famílias – à luz do novo Código de Processo Civil e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Histórico da Afetividade como Critério de Julgamento, Nova Tese de Pluripaternidade – admitida pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com a teledramaturgia brasileira, e “Poliamorismo”.

O evento marca as comemorações pelos 30 anos de fundação da Adepam, no último dia 10 de abril e, também, pelo Dia da Defensoria Pública, celebrado em 19 de maio.

Inscrições

Para participar das palestras na Semana do Defensor Público basta efetuar a sua inscrição. O evento é gratuito e os acadêmicos participantes receberão certificado com carga horária de oito horas.

Programação

Dia 11 de maio

1) Abertura às 14h – Dr. Walber Luiz Silva Nascimento.

Tema: Poliamorismo. Conceito e diferença com as relações livres. Consequências jurídicas tuteladas e tratamento do tema na jurisprudência pátria.

O palestrante é Promotor de Justiça, membro do Ministério Público há mais de 25 anos, titular da 8ª Vara de Família e Sucessões. É especialista em direito penal e direito processual penal, professor de diversas Faculdades de Direito.

2) Palestra às 16h – Dra. Melisa Florina Lima Teixeira

Tema: Histórico da Afetividade como critério de julgamento. Evolução desse critério ao longo dos anos e seus reflexos. Casos precedentes e casos “inovadores/curiosos”.

A Palestrante é Defensora Pública titular da 4ª Defensoria Pública de Família e Sucessões, com atuação na 4ª Vara de Família, Sucessões, órfãos e Interditos da Comarca de Salvador. Pós-graduada em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).

Dia 12 de maio

1) Palestra às 14h – Professora Melissa Veiga

Tema: Nova Tese de Pluripaternidade, admitida pelo STF, de acordo com a teledramaturgia brasileira.

A Palestrante é Mestranda em Direito Privado na Uni7 – Centro Universitário Sete de Setembro. Graduada em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL (2003). Advogada Familiarista. Professora de direito civil, atuando e desenvolvendo pesquisas especialmente nas áreas de direitos das obrigações, família e sucessões. Professora universitária da Faculdade São Salvador e professora convidada do Complexo Educacional Renato Saraiva (CERS).

2) Palestra de Encerramento às 16h – Prof. Cristiano Chaves de Farias

Tema: Novas Atuações de Famílias (À luz do novo CPC e do Estatuto da Pessoa com Deficiência). Noções sobre o “Poliamorismo” .

O Palestrante é mestre em Família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica do Salvador (UCSal). Atualmente é Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. É Professor de Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito e do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Já lecionou em outras instituições de ensino jurídico como a Faculdade de Direito da UFBA, Rede Telepresencial de Ensino LFG, Curso JusPODIVM – Centro Preparatório para a Carreira Jurídica, UNIFACS, UNIJORGE e UCSal. É membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM).

Com informações da assessoria