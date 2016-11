Adele revela que sofreu depressão pós-parto

Avessa a falar sobre sua vida pessoal, Adele concedeu uma entrevista surpreendente à revista americana ‘Vanity Fair’, da qual é capa da edição de dezembro. “Tive uma depressão pós-parto muito difícil e fiquei assustada. Não tomei antidepressivos, mas também não falei sobre isso com ninguém”, revelou.

A cantora britânica, que é mãe de Angelo, 4, contou que se sentia envergonhada de falar sobre o assunto, mas encontrou quatro amigas que estavam passando pela mesma situação. “Elas achavam que todos iriam pensar que elas eram mães ruins, e não é o caso.”

Sobre sua experiência ela disse: “O meu conhecimento sobre pós-parto é que você não quer estar com a sua criança. Você fica preocupada em machucar o seu filho, fica preocupada se está fazendo o certo. No entanto, eu era obcecada com o meu filho. Eu me sentia muito incapaz. Eu senti como se tivesse feito a pior decisão da minha vida”.

Em abril, a cantora anunciou que finalizaria a turnê do disco “25” e passaria a se dedicar ao filho, o que a levaria a mais uma pausa na carreira. “Estou emocionada porque talvez nunca mais eu cante aqui. Vou desaparecer por mais alguns anos e tenho medo de que, na minha volta, vocês não liguem mais para mim”, falou na ocasião.

Para a publicação, Adele afirmou que não pretende deixar definitivamente os palcos. “Eu ainda gostaria de fazer discos, mas ficaria bem se nunca mais ouvisse (os aplausos) de novo. Eu estou em turnê simplesmente para ver todos que têm me dado tanto apoio. Eu não ligo para dinheiro.”

A propensão à depressão, diz, teve origem na infância, com a morte do avô. “Eu tenho um lado muito escuro. Eu sou muita propensa à depressão. Posso entrar e sair dela muito facilmente. Isso começou quando o meu avô morreu, quando eu tinha cerca de 10 anos. Ao mesmo tempo que eu nunca tive pensamentos suicidas, já estive em terapia, muito.”

Folhapress