Adail Pinheiro vai cumprir restante da pena em casa e será monitorado por tornozeleira eletrônica

O ex-prefeito do município de Coari (a 363 quilômetro de Manaus), Adail Pinheiro, irá cumprir pena em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi autorizada pelo juiz Luís Carlos Valois, titular da Vara de Execuções Penais (VEP). Com a situação, Adail não é autorizado a sair de Manaus.

Adail ficou preso por dois anos e meio, no Comando de Policiamento Especializado (CPE), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade e no dia 19 de outubro, foi transferido para o regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8 da BR-174. Após 13 dias no Compaj ele teve progressão de regime, autorizado também pelo juiz Carlos Valois, e foi liberado por sete dias para a saída temporária do feriado de Finados.

Agora, sob a nova condição prisional, Adail, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), vai poder se deslocar na capital amazonense dentro de um raio de 500 metros, durante o dia e, pela noite, 100 metros, entre a residência e um trabalho fixo. Ele será monitorado pela secretaria por uma tornozeleira eletrônica, colocada no ex-prefeito de Coari no final da tarde de ontem (8).

O ex-prefeito estava preso sob a acusação de comandar um esquema de prostituição infantil em Coari. O político foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), em novembro de 2014, a 11 anos de prisão.

Contas reprovadas

No mesmo dia em que foi colocada a tornozeleira eletrônica, Adail Pinheiro também teve a prestação de contas, referente ao exercício de 2008, reprovadas. O material foi julgado durante a sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e o ex-prefeito de Coari terá que devolver aos cofres cerca de R$ 59 milhões no prazo de 30 dias.

A decisão foi embasada nas irregularidades encontradas na prestação, como a realização de saques em espécie nas contas bancárias do município sem processo de despesa correspondente ou justificativa que ampare tais saques. Além da não comprovação de despesas realizadas em sua gestão; e a existência de contas bancárias no Banco do Brasil com saldo e movimentações financeiras não apresentadas na prestação de contas.

