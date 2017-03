Adail e mais 7 funcionários da Prefeitura de Coari são condenados por enriquecimento ilícito

Adail Pinheiro, ex-prefeito do município de Coari (a 362 km de Manaus) e investigado por crime de pedofilia, foi condenado pela Justiça Federal por dano ao erário, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito em um processo que deu origem à Operação Vorax, deflagrada em 2008 pela Polícia Federal (PF). Na ocasião, foram condenados o também o sucessor de Adail como gestor municipal, José Lobo, e seis agentes públicos da prefeitura do município.

A decisão, assinada pela juíza titular da 1ª Vara, juíza Maria Pinto Fraxe, aconteceu após representação judicial do Ministério Público Federal (MPF). Embora o processo tenha sido julgado em 9 de dezembro do ano passado, o documento foi divulgado apenas nesta terça-feira (21), na edição eletrônica do Diário Oficial da Justiça Federal.

Na época em que as investigações do processo tiveram início, em 2008, José Lobo era secretário de obras de Coari e assumiu a prefeitura do município por seis meses, após Adail deixar o cargo. O MPF questionou, junto a Justiça, a execução de convênio federal para a implantação de aterro sanitário e modernização de uma usina de reciclagem de lixo no município. Nenhuma das obras foram concluídas.

Na sentença, a magistrada, baseada na Lei 8429/92 – que trata da punição a agentes público por enriquecimento ilícito e similares, todos os oito condenados, incluindo Adail Pinheiro, terão que devolver integralmente cerca de R$ 600 mil, relativos ao convênio 2001CV000111/2001. O negócio foi celebrado em 2001 junto ao Ministério do Meio Ambiente.

Valores

De acordo com o Índice Nacional de preços ao Consumidor (INPC-IBGE), o valor chega a R$ 1,7 milhão. A decisão da Justiça distribuiu as multas da seguinte forma: R$ 30 mil individualmente para Márcio Assis dos Anjos, Luiz Fernando Andrade Couto e Jacson Bezerra Lopes, e R$ 50 mil aos membros da Comissão de Licitação do município, à época: João Luiz Ferreira Çessa, Francisco Ivan Alziera Araújo e Leila Regina da Silva.

A reportagem tentou contato, por telefone, com o atual advogado de Adail, Francisco Balieiro, mas não obteve sucesso.

EM TEMPO