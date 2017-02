Adail deve ser preso imediatamente, indica Tjam

O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, deve voltar imediatamente para o regime de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A medida é resultado da decisão da desembargadora Carla Reis, que suspendeu nesta quinta-feira (9), o perdão da pena por envolvimento em crimes de prostituição e pedofilia concedido ao ex-político.

O indulto foi concedido no dia 24 de janeiro, após decisão assinada pelo juiz, Luís Carlos Valois, da Vara de Execuções Penais (VEP), a fim de cumprir o decreto presidencial nº 8.940/2016 de 22 de dezembro de 2016. A partir da data, Adail ganhou liberdade e então, o procurador-geral de Justiça em exercício do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), Pedro Bezerra, juntamente com uma comissão de promotores, entraram com Medida Cautelar, na última sexta-feira (3), para suspender a decisão, que favorecia o ex-prefeito, devido a uma série de falhas no documento.

“O MP entendeu que a concessão de indulto relegou a segundo plano a análise do comportamento considerado péssimo de Adail. Por esta razão, nós recorremos e a decisão foi favorável para que se retorne à situação anterior, ou seja, que ele seja recolhido imediatamente nos moldes como estava antes. Ele foi processado, julgado e condenado. Que ele cumpra a pena que lhe foi imposta”, disse Bezerra.

Ainda conforme o MPE, uma investigação foi realizada a nível administrativo e identificou a presença de celulares na cela de Adail, quando ele cumpria pena ainda em regime fechado. Segundo o promotor de Justiça, Daniel Amazonas, este motivo foi levado em consideração para o resultado favorável à medida cautelar.

“Existe uma sindicância, na qual há varias oitivas, e também há uma certidão onde informa sobre o comportamento péssimo e o motivo. Na apuração, foram encontrados celulares na cela onde Adail estava preso com outros detentos. E essa mesma certidão o pune e o colocamos no documento de recurso”, relata o promotor.

Adail Pinheiro estava preso sob a acusação de comandar um esquema de prostituição infantil em Coari. O ex-prefeito foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), em novembro de 2014, a 11 anos e 10 meses de prisão. Ele chegou a cumprir dois anos e meio, no Comando de Policiamento Especializado (CPE), 13 dias no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), e, logo depois, em novembro, passou para prisão domiciliar.

Progressão de pena

Sobre a progressão de pena, na qual Adail tinha sido beneficiado com o cumprimento da pena em residência, Pedro Bezerra ressaltou que essa questão será analisada em um segundo momento.

“Essa progressão de regime foi concedida em uma análise feita a cerca de 30 dias do apenado, mas deveria ser considerado o total de 12 meses anteriores a isso. O MP de primeiro grau já tinha se manifestado contra, então, agora vemos essa questão do indulto, mas depois será feita a reanálise disso”, explica.

Segredo de Justiça

Na decisão, a desembargadora ainda retirou os autos do processo nº 4000519-26.2-017.8.04.0000 do segredo de Justiça. A magistrada justificou que a ação se deve “o interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (art. 5º inciso LX, da Constituição Federal) que impedem a continuidade do sigilo processual”. Além disso, ela ainda entendeu que “o levantamento (do sigilo) vai propiciar não apenas o exercício da ampla defesa de Adail, mas também a saudável apuração do público sobre a atuação da administração pública e da própria justiça criminal”, segundo trecho da decisão.

Defesa de Adail

De acordo com um dos advogados de Adail, Francisco Balieiro, perante o Tribunal de Justiça, cabe um recurso chamado ‘agravo regimental’, a qual eles podem submeter após análise da publicação da Medida Cautelar.

Além disso, ele explicou que, neste caso, também podem solicitar o Habeas Corpus.

“Essa decisão é questionável, como se trata de uma Medida Cautelar, é preciso que haja um motivo grave que possa colocar em risco o público, que não existe. E não existe essa de passar por cima da Lei, salvo em alguns casos”, reclamou.

O advogado ainda contou que ainda solicitou um prazo da desembargadora para que eles pudessem se manifestar perante o caso.

“Antes de qualquer decisão, pedimos para nos manifestarmos, pois é uma condição que é prevista no Código Penal, que a outra parte deve ser ouvida. Não se pode presumir algo, enquanto o tribunal processa. A Lei diz que ele tem que ser ouvido, mas como a medida transitou em segredo de Justiça, não pudemos fazer nada”, frisou.

Manoela Moura

EM TEMPO