Acusados de tentar matar DJ por dívida de veículo são condenados a mais de 13 anos de prisão

A 3ª Vara do Tribunal do Júri julgou e condenou, nesta quarta-feira (8), Carlos da Silva Rodrigues e Deivid Andrade Cordeiro pela tentativa de homicídio qualificado contra o DJ Iann Wenery Neves de Almeida. O crime ocorreu no dia 24 de setembro de 2012.

Carlos foi condenado a 15 anos de reclusão e Deivid a 13 anos e seis meses, ambos em regime fechado. Como estavam respondendo o processo em liberdade, os dois poderão recorrer da sentença da mesma forma.

Na sessão de julgamento presidida pelo juiz Mauro Antony, apenas o réu Carlos da Silva Rodrigues compareceu. Deivid Andrade foi julgado à revelia. A pena imposta a Carlos Júnior foi maior porque contra ele havia duas qualificadoras. O defensor público Diego Luiz Castro Silva, que defendeu Carlos Júnior, disse que vai recorrer da sentença, pois, segundo ele, a pena foi elevada.

Entenda o caso

De acordo com o Ministério Público, Iann Almeida teria vendido um veículo, modelo Gol, para Carlos Júnior, que não efetuou o pagamento do valor acertado. Insatisfeito com as contantes cobranças feita por Iann, Carlos resolveu matá-lo com a ajuda de Deivid.

No dia do crime, Carlos teria marcado um encontro com a vítima, prometendo quitar a dívida. Ao entrar no carro de Carlos, Iann foi atacado com golpes de faca. Ele sobreviveu aos ferimentos depois de passar por várias cirurgias.

Com informações da assessoria