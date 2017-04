Acusados de matar pai e filho no bairro da Paz são condenados a 106 anos de prisão

Após 30 horas de julgamento, os réus Eriklin Serrão Araújo, 22, Ewerton Serrão de Araújo, 25, o “Velhinho”, Dariel Amorim Ribeiro,23, Júlio Sanches Pinto de Sousa, o “Chegado”, 23, acusados de executar com vário tiros pai e filho, Lorival Rabelo Mendes Filho e Mikael Ugo Teixeira Mendes, respectivamente, em setembro de 2014, foram condenados, no total, a mais de 106 anos de prisão em regime fechado.

O réu Clodonilson Oliveira Cardoso, o “Kodozinho”, 23, que assumiu ser um dos autores dos disparos durante depoimento, foi absolvido pelos jurados. O júri popular que teve início na manhã da última segunda-feira (24), no plenário do fórum Ministro Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, acabou por volta das 15h desta terça-feira (25) e a leitura da sentença ocorreu duas horas depois.

O promotor do Ministério Público do Estado (MPAM), Edinaldo Medeiros, afirmou que vai recorrer da decisão de absolvição de Clodonilson, uma vez que existem provas da culpabilidade do réu. Além disso, ele afirmou ter sido um dos autores dos disparos durante o julgamento.

“O jurado não absolveu o réu, e sim, disse que ele não tinha sido autor dos disparos. Isso prejudicou na hora que fizeram a pergunta se ele absolvia o acusado. Como foi negado a autoria dos disparos, isso prejudicou a condenação”, explicou.

O juiz Odílio Pereira Costa da 2ª Vara do Tribunal do Júri proferiu a sentença que condenou Eriklin a 23 anos e um mês de exclusão, Júlio a 27 anos e seis meses, Ewerton (autor dos disparos) a 28 anos de prisão e Dariel a 28 anos e seis meses.

“O crime foi cometido com requintes de crueldade, onde os réus invadiram o lar e mataram as vítimas na frente de seus familiares”, relatou.

Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na noite de segunda-feira, o júri foi suspenso e os jurados ficaram hospedados em um hotel, todos em quartos separados para assegurar a incomunicabilidade entre eles. O julgamento retornou por volta das 8h dessa terça-feira.

De acordo com a denúncia feita pelo (MPAM), os acusados invadiram a casa das vítimas, localizada na rua Enoque Reis, bairro da Paz, Zona Oeste. Armados, Ewerton e um adolescente de 17 anos atiraram contra Mikael que foi executado com cinco tiros e Lorival morto com dois tiros. Durante os disparos, Eriklin, Clodonilson e Júlio esperavam ao lado de fora da casa para dar fuga aos comparsas. Daniel, que foi o mandante do assassinato, comandava tudo por telefone.

