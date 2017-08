Acusado por homicídios, foragido do Compaj é preso no Nova Cidade

Foragido é suspeito de nove assassinatos -foto: divulgação

O foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Amilton Santos Gomes, de 24 anos, considerado de alta periculosidade, foi preso na manhã desta sexta-feira (11), no Conjunto Cidadão 5, próximo ao campo de futebol Barça, no bairro Nova Cidade, zona norte. Amilton responde por dois homicídios e é suspeito de ter participado em outros casos de assassinato.

Foragido do presídio no dia da fuga em massa do dia 1º de Janeiro deste ano, quando houve o massacre no presídio, o foragido já havia sido preso em junho de 2014, suspeito de ter cometido pelo menos nove assassinatos, na época.

De acordo com o Secretário Executivo-Adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, a denúncia sobre a localização de Amilton veio a partir do Disque-Denúncias ao 181 da SSP-AM.

“A denúncia informava que Amilton estaria escondido na residência de familiares. Quando chegamos ao local, encontramos o foragido que não reagiu à prisão e falou que fugiu por um túnel, disse.”

Amilton Santos Gomes foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

EM TEMPO, com informações da assessoria.

Leia mais:

Massacre no Compaj vira documentário e será exibido nesta sexta na UEA

Duzentos presos vão responder na Justiça pelo massacre no Compaj

Em vídeo, detentas se exibem e exaltam facção no Compaj