Acusado de participar de homicídio de menina de 10 anos é julgado

Acusado de ser um dos autores do assassinato da menina Emily Caroline Moreira Carvalho, 10, que ocorreu em junho de 2014, Matheus Mendonça Abreu, 20, está sendo julgado pela 2a Vara do Tribunal do Júri, na manhã desta quinta-feira, no fórum Ministro Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Os outros três suspeitos, Anderson Gustavo Pereira da Silva, Henrique James Marques da Silva e Leandro de Souza Pereira, que seriam julgados na mesma sessão, foram dispensados, uma vez que faltaram defensores públicos para os réus.

Durante o júri, Matheus se declarou inocente das acusações e negou estar pilotando a moto quando os atiradores se aproximaram de Marcondes Lima da Silva e efetuaram os disparos que acabaram alvejado a criança. O caso ocorreu no bairro Tarumã, Zona Oeste.

“Eu estava jogando vídeo game quando aconteceu o crime. Não matei ninguém. Eu não vi quem matou e também não ouvi os disparos, só fui ao local depois quando vi as pessoas se aglomerando”, alegou.

O julgamento segue e em instantes os sete jurados vão decidir pela condenação ou absolvição do réu.

