Acusado de matar mulher com 79 facadas pode se entregar à polícia

Suspeito de matar sua ex-companheira Vanderlice Aragão, 25, na tarde do último sábado (26), com ao menos 79 facadas, Jésse James Silva, 46, informou à Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), por meio de seu advogado, que não teve o nome revelado, que se entregaria nos próximos dias à polícia.

O titular da DEHS, delegado Ivo Martins, afirmou que aguarda a apresentação de Jésse, mas caso isso não aconteça, continuará a busca para prender o suspeito. “Vamos aguardar que ele se entregue, no entanto, se isso não acontecer, o prenderemos em breve”, disse o delegado.

De acordo com boletim de ocorrência (BO) registrado na DEHS, Jésse matou sua mulher por não aceitar o fim do relacionamento que teve com a vítima.

Uma amiga da vítima, identificada como Sônia Santos, relatou que a mulher sabia da homossexualidade do marido, mas que o verdadeiro motivo da morte foi o ciúme possessivo de Jésse.

“Ela já sabia que ele era homossexual e mesmo assim resolveu voltar com Jésse por conta da situação financeira dela. Ele passou a ser agressivo e ciumento com Vanderlice, e a ameaçava de morte constantemente”, disse.

Sônia revelou ainda que o casal estava junto há pouco mais de 8 anos e que, até então, transpareciam uma imagem boa perante à sociedade, mas nos últimos meses, após constantes crises de ciúmes, Jésse teria revelado que mataria a companheira.

“Ele passou a ameaçá-la e, então, ela decidiu pedir a separação. Na primeira vez, ela ficou seis meses morando na minha casa e estava tudo indo bem. A gente trabalhava e frequentava academia. Há pouco mais de um mês, eles decidiram voltar e tentar conviver juntos, mas recentemente ele não gostou de ver mensagens no celular dela e então disse que a mataria. Ele chegou a estrangulá-la, e foi então se separaram pela última vez”, informou.

O crime

Vanderlice foi encontrada morta no banco de trás de um veículo modelo Fox, de cor de vermelha e placa JXM 6993, que estava estacionado na garagem da residência onde a família do acusado mora, localizada na rua Rio Branco, bairro São Raimundo, Zona Oeste, na manhã do último sábado. Ela foi morta com ao menos 79 facadas, sendo a maioria desferida no pescoço, peito e barriga. O ex-companheiro Jésse James Silva, 46, é apontado como suspeito do crime.

André Moreira

Jornal AGORA