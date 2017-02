Acusado de matar homossexuais, fugitivo do Compaj é recapturado

Jucenildo Soares Damasceno, o “Dunga”, 21, foi recapturado na manhã desta quarta-feira (15) na rua Lobo Guará, comunidade Nobre II, bairro Santa Etelvina, Zona Norte da cidade. Ele, que é fugitivo do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) desde a rebelião do dia 1º de janeiro, foi detido enquanto dormia na casa da namorada.

De acordo com a polícia, “Dunga” é acusado de dois homicídios e dois latrocínios (roubo seguido de morte) cometidos contra homossexuais. Jucenildo também é suspeito de matar um estudante de jornalismo.

Em depoimento, “Dunga” negou todos os crimes e disse que, na época, assumiu a autoria dos assassinatos porque foi torturado pela polícia. Ele disse ainda que fugiu do Compaj pelo muro do presídio no momento em que ouviu os tiros, ainda no início da rebelião.

Ana Sena

EM TEMPO