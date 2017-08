Acusado de mais de 10 homicídios, traficante mais procurado do Norte é preso no RJ

Mano Kaio é considerado como um dos criminosos mais violentos do Norte – foto: Divulgação

No início da tarde desta sexta-feira (18), o traficante amazonense Kaio Wellington Cardoso dos Santos foi preso na cidade de Rio das Ostras, a 170 km da capital do Rio de Janeiro. Conhecido popularmente pelo apelido “Mano Kaio”, é considerado um dos criminosos mais violento do Norte do Brasil. Procurado pela Polícia, é um dos braços direitos da facção criminosa Família do Norte (FDN).

A prisão é resultado da operação conjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ( DEHS) do Amazonas e da Delegacia Especializada em Armas (Desarme) do Rio de Janeiro. Em nota oficial, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que ele foi preso na região dos Lagos. Kaio é “apontado como responsável pela guerra sangrenta no Norte do país, há meses, que resultou em mais de 60 mortes nos presídios e ruas da cidade”.

Uma equipe da Polícia Civil do Amazonas viaja na tarde desta sexta-feira para trazer o traficante para o Amazonas, onde responderá pelos crimes a ele atribuído.

A PC refere-se ao massacre que ocorreu nos presídios do Amazonas em janeiro deste ano, quando 60 detentos foram assassinados. Esses detentos supostamente fariam parte do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção rival da FDN.

Os traficantes João Pinto Carioca, o “João Branco”, e Gelson Lima Carnaúba, o “Mano Gê”, disputam a liderança da facção criminosa. Os dois encontram-se presos na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Supostamente ainda comandam a facção de dentro do presídio.

