Acusado de homicídio é detido após tentar fotografar voto em Manaus

Ao ser preso, descobriu-se que infrator é acusado de homicídio -foto:Mauro Neto

Um homem identificado como Weverson dos Santos Cordeiro , foi flagrado, na tarde deste domingo (6), ao fazer registro fotográfico no momento da votação na Universidade Paulista (Unip), nas eleições suplementares para governo do estado. De acordo com o comandante de policiamento do local, que preferiu não se identificar, no momento da abordagem, verificou-se que Weverson responde pelo crime de homicídio.

O policial, porém, não soube informar se Weverson é fugitivo do sistema prisional. Ele será encaminhado para o 12 DIP, onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

Leia também: Candidato Wilker Barreto será notificado por santinhos jogados em frente à escola na zona Norte

Este é o segundo caso é que um eleitor é flagrado fazendo registro fotográfico na hora da votação. Mais cedo, uma mulher cometeu a mesma infração, o que é proibido por lei, mas foi liberada ao deixar o aparelho celular com os fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Leia mais:

Taxista é encontrado morto após ser estrangulado e ter pertences roubados

TRE do Amazonas estima abstenção de até 35% na eleição suplementar deste domingo

Eleição segue tranquila. Apenas 4 crimes registrados no AM