Acusado de abastecer o tráfico de drogas na Zona Oeste, homem é preso após denúncia anônima

Tiago da Silva Bandeira, 27, o ‘Lobão’, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (7), na sede da Seccional Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, por envolvimento com o tráfico de drogas. Com ele foi apreendido cinco quilos de cocaína e uma pistola.

O suspeito foi preso na noite dessa quinta-feira (6), na travessa Paulo Roberto Oliveira, bairro Santo Antônio, Zona Oeste da cidade.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, coordenador do Projeto Caravana da Cidadania, a polícia recebeu uma denúncia anônima, há aproximadamente dez dias, de que um homem estava fazendo o transporte e abastecendo bocas de fumo na Zona Oeste da capital.

Ainda de acordo com o delegado, a equipe realizou diligências pelo bairro e encontrou o suspeito em uma motocicleta. Com ele foram apreendidas 160 porções de drogas supostamente cocaína, dois quilos de cocaína pura, além de uma pistola calibre 380, contendo 11 munições intactas.

Tiago foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado para Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro da capital, onde ficará a disposição da justiça,

Por equipe EM TEMPO Online