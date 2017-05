Açougues clandestinos são interditados com 400 kg de carne impróprios para o consumo

Seis estabelecimentos clandestinos que comercializavam carne foram fechados pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), órgão integrante do Sistema Sepror, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal (VSM) e as polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM), no município de Nhamundá, nesta segunda-feira (22). Mais de 400 quilos de carne foram apreendidos e destruídos por estar impróprio para o consumo.

A mercadoria estava avaliada em R$ 4.800. De acordo com o médico veterinário da Adaf, José Miranda, a ação conjunta entre os órgãos de vigilância e as polícias foi fundamental para desarticular o grupo que agia em comunidades do entorno da cidade. Segundo ele, os animais comercializados por esse grupo, em seis estabelecimentos já fechados, não possuíam a Guia de Trânsito Animal (GTA) – documento obrigatório para o transporte e abate dos animais.

“O abate dos animais nesses estabelecimentos acontecia sem o acompanhamento de um médico veterinário. Os mesmos estavam sendo comercializados sem nenhum tipo de inspeção sanitária, sem respeitar a legislação sanitária vigente e representando risco à saúde da população que viesse a consumir esse produto’’, explicou.

Denúncias

De acordo com Miranda, a ação no município foi articulada a partir de denúncias da população. “A operação partiu de inúmeras denúncias que recebemos através da população, que nos alertaram que os estabelecimentos estavam comercializando carne clandestina e os animais muitas da vezes eram roubados. Nesse processo, a população é muito importante para avaliar produtos que chegam nos mercados, açougues e afins sem nenhuma certificação”, comentou.

Barreiras sanitárias

O diretor-presidente da Adaf, Hamilton Casara, explica que a agência atua nas ações das barreiras sanitárias com a fiscalização para coibir este tipo de prática. Segundo ele, os animais comercializados e abatidos nessas situações são provenientes de roubo.

“A atuação da Adaf e a parceria com os órgãos fiscalizadores e a Policia Civil e Militar têm uma importância primordial. A Adaf não fiscaliza sozinha. Trabalhamos de forma integrada para combater e coibir essa prática de comercialização ilegal”, comentou, ressaltando que nos postos das barreiras sanitárias do Amazonas, a Adaf também conta com o apoio da Policia Rodoviária Federal (PRP) e o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Intensificação

As ações de Fiscalização estão sendo intensificadas, pois roubo de gado tem causado muito prejuízo aos pecuaristas. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a comercialização de produtos impróprios para o consumo é crime, com pena de detenção de até cinco multas.

“Nosso papel é inspecionar e fiscalizar essas irregularidades e tomar as devidas providências, evitando que produtos de péssima qualidade cheguem a mesa do consumidor”, salientou.

Com informações da assessoria