Acordo vai impulsionar cultivo de açaí e guaraná em Maués

Maués (a 317 quilômetros de Manaus) entra em um novo ritmo de crescimento econômico. A cidade, que produz anualmente 200 toneladas de guaraná, mostra-se bastante promissora para o desenvolvimento do açaí e cacau. Embasado nisso, o governador do Amazonas, José Melo, assinou, no último fim de semana, um acordo de cooperação técnica com a prefeitura do município para fortalecer os trabalhos de cultivo e produção dessas culturas agrícolas.

Na “Terra do Guaraná”, o governador também acompanhou o andamento das obras do Programa de Saneamento Integrado de Maués (ProsaiMaués) e anunciou para junho a implantação de um pacote de obras para a área de educação, saúde e infraestrutura.

Acompanhado do vice-governador Henrique Oliveira, de representantes do Poder Legislativo e de secretários estaduais, José Melo assinou o termo com o prefeito do município, Júnior Leite, para fortalecer o setor primário da região junto à nova matriz econômica.

O termo viabiliza a atuação da estrutura da Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror) do município junto ao Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) para fortalecer a produção do guaraná e do açaí. O acordo também vai auxiliar na reintrodução do cultivo do cacau no Estado, a partir de Maués.

“O guaraná tem uma grande aceitação nacional; em segundo, vem o açaí, que entre as frutas do Amazonas é a mais requerida no mundo. Vamos ainda inserir novamente a produção do cacau, que praticamente acabou, mas o mercado internacional está solicitando a sua produção porque aumentaram os produtos derivados do cacau e não tem oferta internacional. Para tanto, vamos começar por Maués. Dentro da matriz, vamos incentivar o plantio do pau-rosa para que as futuras gerações possam ter essa atividade econômica”, explicou o governador.

Conforme o Idam do município, o governo estadual contemplou a cidade, por meio do plano de mecanização, com 1.050 mil hectares de terra para o trabalho das fruticulturas. Desse total, 280 hectares já estão mecanizados com a produção de cultivo alimentares de ciclo curto, como milho, feijão e farinha de mandioca.

Urbanização

O governador José Melo também visitou o canteiro de obras do Prosaimaués. O programa, que estava há 6 anos paralisado, consiste na recuperação das lagoas do Donga Michilles, Prata e Maresia, com projetos de requalificação urbanística, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e urbanização, praças, estrutura para feiras, exposições e construção de ciclovias.

As obras, executadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM), preveem a requalificação urbana das lagoas, solucionando problemas de saneamento básico, urbanísticos e socioambientais que afetam a qualidade de vida da população e a sustentabilidade socioeconômica do município de Maués.

Iniciada no mês março, a obra está prevista para ser concluída em outubro do próximo ano. “O Prosaimaués é uma obra que vai transformar a cidade e vai trazer emprego, porque são quase R$ 100 milhões envolvidos. E quero destacar ainda que vamos dar continuidade a um projeto que está inserido no Prosaimaués para levar água para 13 comunidades. Vamos cavar o poço, captar e distribuir água para as pessoas. E creio que vai melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Maués”, enfatizou José Melo.

Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o programa conta com recursos de US$ 35 milhões, sendo US$ 10,5 milhões de contrapartida do governo do Amazonas. Atualmente, as obras do programa estão na fase inicial com a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) construída e 30 operários trabalhando.

Pacote de obras

Em junho, mês de aniversário de Maués, o governador José Melo vai retornar ao município com a primeira-dama e presidente de honra do Fundo de Promoção Social (FPS), Edilene Gomes de Oliveira, para lançar um pacote de obras essenciais para a vida da população.