Acordo rende R$ 150 milhões para funcionários do Polo Industrial de Manaus

Trabalhadores do parque fabril de Manaus, incluindo os do polo de duas rodas, foram beneficiados com reajuste salarial que será dado a partir de setembro – Arquivo EM TEMPO

Os trabalhadores do PIM (Polo Industrial de Manaus) terão um aumento salarial médio de 6,10% a partir deste mês de setembro, índice que vai representar um acréscimo de, aproximadamente, R$ 150 milhões por ano na economia local.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (6) pelo Sindmetal (Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas). A assinatura do acordo coletivo ocorreu na última terça-feira (5) com três sindicatos patronais de subsetores da indústria.

Com esse reajuste, o salário-base do trabalhador da indústria, que antes era de, no máximo, R$ 1,2 mil, saltou para R$ 1.345, enquanto que o dos industriários do polo de duas rodas subiu para R$ 1.429. Atualmente, há em torno de 82 mil trabalhadores no PIM, de acordo com dados do Sindmetal.

O presidente do Sindmetal, Waldemir Santana, informou que o reajuste, na média, foi de 6,10%, já descontada a inflação de 2,08%, acumulada de agosto do ano passado até julho deste ano, o que resultou em um ganho real de 4% no salário-base final.

“Esse acordo está valendo desde 1º de agosto deste ano, então, em setembro, os trabalhadores já recebem o novo salário”, afirmou.

O acordo foi assinado no último dia 5 de setembro, entre o Sindmetal e os sindicatos patronais de empresas da industria metalúrgica de eletroeletrônicos e do polo de meios magnéticos.

O vice-presidente da Fieam (Federação da Industria do Estado do Amazonas), Nelson Azevedo, confirmou a assinatura do acordo, que, segundo ele, atende às necessidades dos trabalhadores. “Esse acordo de reajuste é mais um esforço das empresas para que a gente tire o país da crise. Esperamos que traga bons resultados para o consumo, principalmente porque, agora, esse setor do trabalho terá maior poder de compra”, analisou.

O presidente da CDL-Manaus (Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus), Ralph Assayag, afirma que o acréscimo no salário dos trabalhadores da indústria será bem-vindo para o comércio local.

“Todo trabalhador do Distrito Industrial, automaticamente, tem ligação com o comércio. As pessoas que precisam comprar vão para dentro do comércio de todas as maneiras, até para pagar suas dívidas”, frisou.

Assayag destacou que os dissídios coletivos que já foram realizados neste ano são positivos. “Já ‘caíram’ dissídios de outros setores, como do pessoal da segurança e dos combustíveis. Esse reajuste vai dar um ‘fôlego’ a mais para os trabalhadores, que agora poderão pagar parte das suas contas e despesas. Automaticamente, o comércio vende mais com esse dinheiro a mais que vem”, completou.

