Acordo de cooperação deve levar mais segurança à navegação no interior

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Estado do Amazonas (Sindarma) assinaram, nesta segunda-feira (15), um termo de cooperação técnica com o objetivo de dar mais segurança para as atividades fluviais no interior do Estado.

O documento foi assinado pelo secretário de Segurança, Sérgio Fontes, e o diretor-presidente do Sindarma, Galdino Alencar Júnior. Fontes explicou que o termo de cooperação irá beneficiar os municípios do interior do Estado, onde os registros apontarem maiores índices de roubos, furtos, receptação e desvios de combustíveis em regiões fluviais.

Conforme o protocolo, que estabelece como permanente a operação Ratos D’Água, serão realizadas operações policiais com apoio do Sindarma para coibir esses crimes. “Quem compra combustível fruto de roubo no interior pode estar cometendo o crime de receptação. O objetivo desse protocolo é também aumentar essa conscientização para coibir esse comércio ilegal de combustíveis, que fomenta os roubos”, disse Sérgio Fontes.

Caberá à SSP-AM monitorar as vias fluviais percorridas pelas embarcações, estabelecer bases de apoio operacional e coibir o comércio clandestino de combustível. “Essas modalidades criminosas, além de causar danos à economia regional, também colocam em risco os trabalhadores que operam os meios de transporte e contaminam o meio ambiente”, afirmou o secretário.

Com informações da assessoria