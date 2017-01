Ações renderam mais de R$ 342 mi aos trabalhadores em 2016

Os processos julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima) garantiu aos trabalhadores o pagamento de R$ 342,8 milhões em 2016. O valor é cerca de R$ 35 milhões a mais que em 2015. O balanço foi divulgado pela presidente do Tribunal, desembargadora Eleonora Saunier, durante a abertura do Ano Judiciário, realizada na manhã desta sexta-feira (27), no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus.



No total, foram solucionados pela primeira e segunda instâncias 74.450 processos envolvendo litígio entre trabalhadores e empregadores no ano passado. Em 2016 também cresceu o número de ações ajuizadas, chegando a 72.842 processos, enquanto que 2015 foram recebidos 68.813 ações. Aviso Prévio, Verbas Rescisórias e Multa de 40% do FGTS lideraram o ranking das ações recebidas.

Em discurso, a presidente do Tribunal ressaltou a responsabilidade da Justiça do Trabalho para o fortalecimento da cidadania, a conciliação e a pacificação social. “Em meio à crise que assola o país, sem perspectiva de melhora imediata ou a médio prazo, a função pacificadora da Justiça do Trabalho toma proporções jamais vistas, aumentando nossas responsabilidades”, frisou.

As metas para o biênio 2016/2018 também foram apresentadas, entre elas a racionalização e planejamento dos gastos públicos em resposta à redução do orçamento da Justiça do Trabalho, que chegou a um corte de 30% das verbas de custeio e 90% das verbas de investimento. A finalização das obras de construção do Fórum Trabalhista de Manaus também é uma das principais metas do biênio. O prédio do novo Fórum está sendo construído no bairro Praça 14 de Janeiro, e contará com 12 andares e três subsolos de garagem e abrigará as 19 Varas do Trabalho de Manaus.

A cerimônia de Abertura do Ano Judiciário da Justiça do Trabalho contou com a presença da procuradora chefe do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, Fabíola Salmito Lima, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, Marco Aurélio Choy, além de magistrados e servidores do TRT da 11ª Região.

Com informações da assessoria