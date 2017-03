Ações de operação e educação marcam Semana Municipal de Trânsito

Nesta sexta-feira, 31, a Prefeitura de Manaus encerrou a programação da 3ª Semana Municipal de Trânsito com atividades de educação e operação nas ruas e avenidas da cidade. Educadores e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) reforçaram as ações de combate a acidentes que serão mantidas no decorrer do ano.



As informações sobre legislação de trânsito e comportamento seguro ao volante fizeram parte da 136ª turma do Projeto Condutor Consciente formada por condutores da concessionária Manaus Ambiental. As orientações foram repassadas pelo educador do Manaustrans, Francisco Rodrigues.

As crianças da Escola Municipal Elinéa Folhadela, do projeto “ Oca vai à Escola”, no bairro Alvorada, participaram de atividades sobre o trânsito, por meio de jogos e brincadeiras. Os educadores do Manaustrans querem que as crianças sejam multiplicadores das mensagens sobre trânsito seguro.

Ainda nesta sexta-feira o setor de Operações reforçou a fiscalização nas principais vias da zona Norte. Veículos estacionados irregularmente foram autuados e um deles, removido. As equipes de agentes também colocaram em prática as operações nas avenidas mais movimentadas da cidade para combater excesso de velocidade, circulação irregular de veículos pesados e deram apoio à travessia de pedestres (Operação Curumim).

“Mais de duas mil pessoas foram alcançadas em nossas ações. Temos a certeza que contribuímos com a mudança de comportamento para conquistar trânsito mais seguro. O evento da Semana Municipal foi lançado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto com o objetivo de salvar vidas no trânsito e, com essas atividades, e o apoio do prefeito em exercício Marcos Rotta, estamos conseguindo”, disse o diretor presidente do Manaustrans, Franklin Pinto, acrescentando que as atividades de educação e operação serão mantidas.

A data

As atividades da 3ª Semana Municipal de Trânsito foram realizadas no período de 20 a 31 de março. A data foi criada para lembrar o acidente de trânsito na Avenida Djalma Batista em 2014 entre um caminhão e um micro-ônibus que resultou na morte de 16 pessoas. O evento faz parte do calendário oficial do município de Manaus que institui 28 de março como o Dia Municipal de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência no Trânsito, de acordo com a Lei Municipal número 1.861 de 06 de maio de 2014.